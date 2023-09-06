Волгоградцев в День города по домам развезут дополнительные электропоезда

В День города на маршрут выйдут дополнительные электрички Фото: Эдуард Пальгунов

В ближайшие выходные Волгоград отметит свое 434-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут 9 сентября в центре. Чтобы волгоградцы поздним вечером смогли добраться до дома, в День города будут назначены дополнительные электрички. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Волгоградтранспригороде». На линию выйдут пригородные электропоезда «Волгоград -1 - Шпалопропитка» и «Волгоград-1 - Волжский».

Электричка №6215 «Волгоград -1 - Шпалопропитка» 9 сентября отправится в 22.40. На конечную станцию она прибудет в 23.41. Электропоезд №6435/6436 «Волгоград-1 - Волжский» поедет в 22.45. В город-спутник он доберется в 23.36.

Расписание электрички «Волгоград -1 - Шпалопропитка» по остановкам: Волгоград-1 в 22.40, Волгоград-2 - 22.46, Ельшанка - 22.51, з-д Петрова - 22.54, Обувная фабрика - 22.57, Акварель - 23.00, Горная поляна - 23.03, им. Руднева - 23.06, им. Ермана - 23.08, Бекетовская - 23.11, Волгогрэс - 23.14, з-д. им. Кирова - 23.17, Лесобаза - 23.20, Железнодороная - 23.23, Сарепта - 23.27, Судоверфь - 23.30, Красноармейская - 23.33, Заканальная - 23.39, Шпалопропитка - 23.41.

Расписание электрички «Волгоград-1 – Волжский» по остановкам: Волгоград-1 - 22.45, Бакинская - 22.50, Мамаев Курган - 22.53 (верхняя платформа), Воссоединение - 23.01, Вишневая - 23.06, Верхнезареченская - 23.11, Спартановка - 23.16, Новая Спартановка - 23.19, Мечетка - 23.23, Волжский - 23.36.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парусная регата, фестивали, Лариса Долина и два салюта: куда сходить на День города 9 и 10 сентября 2023 года в Волгограде (подробности)

Волгоград потратит миллион рублей на приезд и проживание Ларисы Долиной (подробности)