1234 жителя Волгоградской области прошли профобучение по нацпроекту

До конца года пройти перепрофилирование могут 3000 жителей региона Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Волгоградской области проходят бесплатное профессиональное переобучение. Всего с начала 2023 года в рамках нацпроекта новую профессию получили 1234 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день в регионе востребованы такие направления как юриспруденция, государственное и муниципальное управление, психология, кадровое дело и управление персоналом, специалист по социальной работе, графический дизайн и многие другие. Всего 150 возможных образовательных программ.

Постепенно набирают популярность такие специальности как парикмахер, косметолог, специалист по маникюру, стилист и сметчик в строительстве. В ближайшее время можно будет обучиться на сварщиков, слесарей по ремонту автомобилей, операторов станков с программным управлением, а также токарей.

До конца 2023 года повысить квалификацию смогут порядка 3000 жителей области. В рамках нацпроекта бесплатное обучение могут пройти лица старше 50 лет, предпенсионеры, безработные, зарегистрированные в службе занятости, молодые мамы в декрете, студенты до 35 лет, беженцы, участники СВО и члены их семей и другие категории граждан.