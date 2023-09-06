Волгоградцы заражаются смертельно опасной болезнью от укусов комаров

13 волгоградцев в этом году заразились ЛЗН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комары не так уж безопасны, их укусы могут привести к серьезным последствиям, например, к заражению смертельно опасными инфекциями. Так в этом году в Волгоградской области 13 жителей заболели Лихорадкой Западного Нила.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, природно-очаговая инфекционная болезнь протекает у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях может быть поражение центральной нервной системы – менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич. За последние 20 лет в регионе Лихорадкой Западного Нила переболели более тысячи человек, более 50 пациентов скончались.

- Заражения человека происходит при укусе крововососущих комаров в период посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках, - отметили в санитарном ведомстве.

При заболевании резко повышается температура тела до 38-40°C, возникает озноб. Лихорадка длится в среднем 5-7 дней, хотя может и 1-2 суток. Болезнь сопровождается сильнейшей головной болью в области лба и глазниц, а также болью мышц.