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НовостиОбщество6 сентября 2023 8:32

На севере Волгограда демонтировали «Железного Феликса»

В Волгограде приступили к ремонту памятника Феликсу Дзержинскому
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Волгограда

Фото: администрация Волгограда

Памятник Феликсу Дзержинскому на одноименной площади в Волгограде дождался своего ремонта. Подрядчик приступил к восстановлению объекта культурного наследия в Тракторозаводском районе. Накануне фигуру «Железного Феликса» демонтировали с основания и перевезли на базу районного МБУ ЖКХ. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Памятник Дзержинскому будет очищен от ржавчины и других дефектов, его покроют специальным защитным составом. Кроме того, реставраторы восстановят железобетонную основу постамента и цоколя памятника. Будет приведена в порядок облицовка объекта, после чего фигуру революционера вернут на место.

Напомним, проект реставрации памятника почти за миллион рублей подготовило ООО «Ренессанс». Эта же компания занимается и обновлением объекта культурного наследия за 14 миллионов рублей.

Памятник Феликсу Дзержинскому, фигура которого выполнена из бронзы, был установлен еще в 1936 году. В последние годы его вид был крайне удручающим. Мемориал буквально позеленел, стали раскалываться гранитные плиты стилобата.