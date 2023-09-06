Открыто 15 тысяч вакансий: волгоградские компании не могут найти новых сотрудников

В Волгограде и области дефицит в работниках Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области от месяца к месяцу растет дефицит рабочей силы. Компании не могут найти новых сотрудников на свободные места. В августе в регионе было открыто более 15 тысяч вакансий – на 3% больше, чем в июле. Если сравнивать с августом 2022 года, то число предложений о работе стало больше почти в 2 раза – на 46%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали аналитики hh.ru.

- Наиболее ощутимо за последний месяц в Волгоградской области вырос спрос на административный персонал (+42% к июлю). Заметно увеличилось количество вакансий для страховщиков (+29%), сотрудников общепита и туристической сферы (+14%), работников образовательной сферы (+11%), розничной торговли (+8%), а также медиков и фармацевтов (+7%), - отмечают авторы исследования.

Больше всего в регионе требуются сотрудники в сфере продаж и обслуживания клиентов – почти треть всех открытых вакансий. Также в тройке дефицитных сферы рабочего персонала и производства, сервисного обслуживания. Кроме того, высокий спрос на специалистов в строительстве и недвижимости, транспорте, логистике и перевозках.

Меньше всего в августе было открыто вакансий в сферах страхования, стратегий, инвестиций, консалтинга, фитнеса и салонов красоты.