В Волгограде могут вернуть переход на летнее и зимнее время

Волгоградцы могут вернуться к привычному переводу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградскую область может вернуться сезонный перевод времени уже в 2024 году. Этот вопрос будут обсуждать депутаты Государственной думы, как сообщил один из авторов законопроекта, депутат Михаил Матвеев.

В случае одобрения документа, волгоградцам придется переводить стрелки часов на один час вперед с марта по октябрь. Впервые за долгое время этот исторический момент может случиться уже будущей весной 2024 года.

Стоит отметить, что Волгоградская область живет по московскому времени с 2020 года, но споры между сторонниками и противниками местного не утихали. В этом приверженцы местного времени составляли административный иск против Госдумы.