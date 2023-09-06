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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:41

В Волгограде могут вернуть переход на летнее и зимнее время

Вопрос возвращения сезонного времени в Волгоградской области обсудят в Госдуме
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы могут вернуться к привычному переводу

Волгоградцы могут вернуться к привычному переводу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградскую область может вернуться сезонный перевод времени уже в 2024 году. Этот вопрос будут обсуждать депутаты Государственной думы, как сообщил один из авторов законопроекта, депутат Михаил Матвеев.

В случае одобрения документа, волгоградцам придется переводить стрелки часов на один час вперед с марта по октябрь. Впервые за долгое время этот исторический момент может случиться уже будущей весной 2024 года.

Стоит отметить, что Волгоградская область живет по московскому времени с 2020 года, но споры между сторонниками и противниками местного не утихали. В этом приверженцы местного времени составляли административный иск против Госдумы.