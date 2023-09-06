Волгоградец через суд вернул подарочный сертификат «Спортмастера» на 5 тыс. руб

Жителю Волгограда пришлось обращаться в Роспотребнадзор, чтобы вернуть подарочный сертификат Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Волгограда пришлось обращаться в Роспотребнадзор, чтобы вернуть подарочный сертификат на 5 тысяч рублей в «Спортмастер». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного надзорного ведомства, мужчина не смог выбрать в магазине ни один товар и решил вернуть средства, однако ему отказали. Причина - сертификат приобретал другой человек.

Тогда потребитель обратился в Роспотребнадзор, чтобы отстоять свои права. Закон оказался на стороне мужчины, хотя в правилах самого магазина была указана иная информация, ущемляющая права потребителя.

- По итогам рассмотрения дела суд принял решение исковые требования удовлетворить, возвратить потребителю стоимость подарочного сертификата, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма взысканных средств составила 8250 руб, - уточнили в ведомстве.

Магазину выдали предостережение.