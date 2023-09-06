Волгоградцы при подготовке детей к школе столкнулись с плохим качеством одежды и обуви

Волгоградцы обращаются в РПН из-за качества школьных товаров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне нового учебного года Роспотребнадзор в Волгоградской области вместе с Центром гигиены и эпидемиологии провел консультации с жителями по вопросам качества и безопасности детских и школьных товаров. Во время работы с 14 по 25 августа на «горячую линию» позвонили 149 человек.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, чаще всего люди жаловались на некачественную обувь для детей. Также они сообщали о плохих школьных принадлежностях и одежде. Многие из некачественных товаров волгоградцы приобретали в интернет-магазинах.

- Характер нарушений со стороны продавцов - это продажа некачественных товаров или нарушение сроков их доставки. Как отмечают граждане, покупки через интернет - это удобно, но они несут риск получить товар, несоответствующий описанию на сайте продавца, а в дальнейшем затруднения по возврату денег за товар с недостатками, - отметили в ведомстве.