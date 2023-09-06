«Ситиматик-Волгоград» продолжает работу по взысканию задолженности, сложившейся за период деятельности в статусе регионального оператора

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В настоящее время всем должникам направлены долговые квитанции. Если у Вас имеется задолженность за услугу по обращению с ТКО, рекомендуется ее погасить, так как ООО «Ситиматик-Волгоград» продолжит взыскание задолженности в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ.

За август 2023 года было подано:

- 240 исковых заявлений в отношении юридических лиц на сумму 9,5 миллионов рублей;

- 6562 заявлений в суд в отношении физических лиц на сумму 27 миллионов рублей.

Более 1000 материалов на сумму 5 миллионов рублей было передано судебным приставам для принудительного взыскания.

Напоминаем, что уклонение от оплаты приводит к увеличению суммы взыскания: пени (которая может составлять не менее половины суммы долга), а также судебные расходы – таким образом сумма станет больше в разы. Избежать дополнительных трат можно, оплатив имеющуюся задолженность, не дожидаясь решения суда. Это позволит сэкономить на оплате госпошлины, размер которой – минимум 200 рублей, и исполнительском сборе, составляющем 7% от суммы долга.

Оплатить услуги по обращению с ТКО, погасить задолженность можно любым удобным способом:

- через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК (только для жителей г. Волгограда), адреса и режим работы можно уточнить на сайте;

- на информационном портале или через мобильное приложение «МОЙМРЦ34» (для жителей Волгоградской области, кроме г. Волгограда).

Телефон горячей линии ООО «МРЦ»: 8 (8442) 326-000 (понедельник-пятница с 08:00-17:00).

- в любом банке;

- в отделениях связи Почта России.

Получить необходимую информацию об исполнительном производстве можно на сайте Федеральной службы судебных приставов России в разделе «Узнай о своих долгах».

Проконсультироваться по сумме текущей задолженности жители Волгограда и области могут в контакт-центре «Ситиматик-Волгоград» по номерам: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (7 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны), пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12:48).

Реклама. ООО"Ситиматик-Волгоград".