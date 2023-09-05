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НовостиОбщество5 сентября 2023 20:18

Волгоградцы оценили Сурский сквер после обновления

6 сентября сквер откроют и переименуют в сквер Строителей
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцы побежали гулять в Сурский сквер сразу, как только строители убрали забор.

Волгоградцы побежали гулять в Сурский сквер сразу, как только строители убрали забор.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда готовится к открытию новое общественное пространство: Сурский сквер открывают после масштабной реконструкции. На среду, 6 сентября, на 18.00 власти города и области запланировали церемонию открытия сквера Строителей – именно так решили переименовать прогулочную зону. Сегодня здесь уже убрали забор, и первые прохожие заглянули в парк прогуляться, отдохнуть, опробовать новые скамейки. А дети уже устремились на созданную для них новую игровую площадку.

Еще в прошлом году в этом сквере можно было сломать ноги. Расстраивало это не только жителей, но и губернатора Андрея Бочарова, который поставил задачу привести зону отдыха в соответствующий центру города вид. Провели несколько встреч с молодежью, которые в итоге и нарисовали концепцию будущего пространства. Помимо современных архитектурных и ландшафтных решений в парке решили установить памятник строителям города. Также здесь обустроили фонтан, детскую площадку, закупили всю новую парковую мебель, фонари, камеры. Предыдущий сквер буквально стерли с лица земли бульдозером.

Теперь сквер непривычно зеленый.

Теперь сквер непривычно зеленый.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

По контракту у подрядчика, который занимался благоустройством сквера, было время до глубокой осени, но вместе с властями решили ускориться и сделать подарок жителям ко дню города. Во вторник рабочие завершали последние штрихи перед открытием – подключали фонари, настраивали водопровод.

Откроют новую зону отдыха в среду, 6 сентября.

Откроют новую зону отдыха в среду, 6 сентября.

Фото: Екатерина СИМОХИНА