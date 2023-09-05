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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 14:51

В хуторе в Волгоградской области после ДТП загорелась иномарка

Женщина оказалась в больнице после аварии с вспыхнувшей иномаркой под Волгоградом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГБУЗ "КССМП"

Фото: ГБУЗ "КССМП"

Утром 5 сентября в Волгоградской области произошло ДТП, после чего одна из машин загорелась. Авария случилась в хуторе Княженский Михайловского района.

Столкнулись «ВАЗ-2104» и иномарка, которая вспыхнула. Пламя полностью уничтожила машину. К счастью, 43-летня женщина-водитель успела выскочить из охваченного огнем автомобиля. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru специалисты станции скорой медицинской помощи, пострадавшую доставили в Михайловскую ЦРБ. Другой участник аварии – 76-летний водитель «ВАЗа» - после осмотра медиков от госпитализации отказался.