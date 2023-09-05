Под Волгоградом осудили трех мошенников за обман пенсионеров на 1 млн рублей

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камышинский районный суд приговорил трех молодых мошенников к тюрьме за обман стариков на 1 млн рублей в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, каждый получил по 5 лет колонии общего режима. Аферисты 19, 20 и 21 года из Ставропольского края решили стать курьерами преступников. Те искали наивных пенсионеров и выманивали деньги по известной схеме.

- Сообщники звонили престарелым гражданам и представляясь родственниками, якобы ставшими виновниками ДТП. Затем они просили передать деньги за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности и на лечение пострадавших, - уточнили в прокуратуре региона.

Молодые люди приезжали к пенсионерам и забирали деньги, получая от этого прибыль. Их задержали. Вину свою молодые люди признали лишь частично. Отдельно расследуются уголовные дела в отношении организаторов преступной схемы.