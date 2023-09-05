Принесут счастье: волгоградцев просят приютить котят из Мариуполя

У кошки обгорели уши. Фото: скрин с видео приюта "ДИНО"

Волонтеры приюта «Дино» из Волгограда продолжают помогать животным Мариуполя. Недавно зоозащитники спасли двух собак, лишившихся дома и хозяев. Теперь добровольцы ищут дом кошке и маленьким котятам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Дино», сейчас питомцев приютила одна неравнодушная женщина. Она кормит их кашей, приучила к лотку, но возможности ухаживать за животными нет.

Мама-кошка чудом спаслась во время обстрелов, но у нее обгорели уши. Ее подобрала жительница, которая сейчас содержит 13 кошек и котят.

- Они принесут в ваш дом счастье, - уверяет жительница Мариуполя. - Мне не хватает пособия их прокормить.

Волонтеры пообещали стерилизовать кошку, а котятам найти добрые руки. Малышам 1 и 3 месяца. По всем вопросам обращаться в приют «Дино» (ссылка).