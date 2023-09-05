В Волгоградской области развивается потребительский рынок с позитивной динамикой

Торговых площадок стало гораздо больше Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области наметилась позитивная динамика на потребительском рынке. Оборот розничной торговли с начала 2023 года по июль составил 329,4 миллиарда рублей, что на 5,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. По сообщению комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, региональный показатель на 3,5% выше среднего по Российской Федерации.

С января по июль 2023 года от предприятий отрасли в бюджет направлено на 10,5% отчислений больше, чем в прошлом году, а доля торговли составляет 13,% вклада в валовый региональный продукт.

На сегодняшний день жители Волгоградской области обеспечены объектами торговли различных форматов, количество стационарных и нестационарных объектов торговли увеличилось на 600 единиц и теперь насчитывает более 18 тысяч площадок.