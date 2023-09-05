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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 10:30

В Волгограде ищут 25-летнего волгоградца с шрамом на лице

Волонтеры две недели ищут в Волгоградской области пропавшего мужчину
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградца ищут с 19 августа. Фото: поисковый отряд ОБЕРЕГ.

Волгоградца ищут с 19 августа. Фото: поисковый отряд ОБЕРЕГ.

Волонтеры поискового отряда «Оберег» ищут в Волгоградской области пропавшего 25-летнего Юрия Шевченко. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, молодой человек проживал в городе-герое. 19 августа он вышел из дома и не вернулся. Родные пытались самостоятельно найти Юрия, но тщетно. Тогда они обратились к поисковикам, которые помогают распространять ориентировку на волгоградца.

Юрий был одет в зеленую футболку, светлые джинсы и шлепки с зелеными крокодилами. Рост около 177 сантиметров, обычное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Из особых примет - шрамы на щеке и между бровей.

Телефон для связи: 112 и 8-800-505-10-65.