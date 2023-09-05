СК просит волгоградцев помочь в поисках мужчины с голубыми глазами

в Волгограде ищут мужчину. Фото: СК по региону.

Следователи Волгоградской области просят жителей оказать помощь в поисках 47-летнего Дмитрий Акчурина, который ушел из дома 29 июля этого года. Мужчина проживал на улице Ткачева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, по факту исчезновения волгоградца проводится проверка.

На вид Дмитрию около 45-50 лет, у него худощавое телосложение при росте 170-175 сантиметров, темные волосы средней длины. Одет был в белую майку и брюки, черные кроссовки. Из особых примет - шишка на спине.

- Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождении Акчурина, а также о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-906-167-12-88, 33-81-19, либо 02. Анонимность гарантирована, - обратились к жителям следователи.