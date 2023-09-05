В Волгоградской области предупредили о всплеске вшивости в начале учебного года

Специалисты рекомендуют проверять педикулез во время расчесывания волос Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с началом учебного года санитарные врачи предупреждают волгоградцев об угрозе распространения вшей. Причем все виды паразитов специалисты находят не только у бездомных людей, как часто считается, но и у вполне благополучных граждан, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Врачи выделяют три вида вшей, которые паразитируют на человеке – это головная, платяная и лобковая. Платяная вошь может жить в складках белья и платья, головная живет и размножается в волосистой части головы - на висках, затылке и темени, лобковая, самая мелкая, может жить на всей нижней части туловища, особенно на животе. Они надолго оставляют характерные синюшные следы.

Гниды откладывают яйца, которые развиваются в течение 5-9 дней. Продолжительность жизни взрослых особей - 27-30 дней. Ежедневно паразиты откладывают по 3-7 яиц, за всю жизнь - 38-140 яиц.

Для предупреждения заражения вшами санитарные врачи рекомендуют избегать контакта с заражёнными педикулёзом людьми и соблюдать правила личной гигиены.