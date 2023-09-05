На севере Волгограда начали строить еще один крупный склад

В Волгограде построят третий склад логистического центра Фото: Эдуард Пальгунов

На территории регионального логистического комплекса в Краснооктябрьском районе Волгограда стартовало строительство еще одного склада. Площадь нового объекта рядом с поселком Солнечный составит около 8,6 тысячи квадратных метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас строители формируют свайный фундамент склада, после чего приступят к монтажу металлического каркаса стен. Работы по планам должны завершиться в первом полугодии 2024 года. Склад будет предназначен как для хранения продовольственных, так и непродовольственных товаров. После открытия на нем смогут работать 450 человек.

Ранее на базе логистического комплекса были открыты два складских помещения площадью 20 тысяч и 45 тысяч квадратных метров. Сейчас там работают около 1500 человек.

Территория транспортно-логистического центра продолжит увеличиваться и пополняться объектами. Всего его площадь после ввода всех объектов составит около 100 тысяч квадратных метров.

- В состав транспортно-логистического центра войдут порядка 20 основных и вспомогательных объектов, в том числе будут оборудованы складские и холодильные помещения. Грузооборот одного из крупнейших комплексов в регионе составит около 4,1 миллиарда тонн в год, - уточнили в мэрии.