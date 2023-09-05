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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:45

В Волгограде нашли 459 кило просроченной говядины

459 кило опасной говядины не попали в магазины Волгограда
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мясо в магазине.

Мясо в магазине.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области обнаружено 459 кило опасной говядины. Благодаря работе сотрудников Россельхознадзора, которые проводят мониторинг системы «Меркурий», удалось вычислить грубейшее нарушение со стороны производителя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, индивидуальный предприниматель увеличил сроки годности товара.

- На площадке предпринимателя через транзакцию «переработка/производство» были увеличены сроки годности на 459 кг говядины, которая была изготовлена из продукции с меньшим сроком годности, - уточнили в надзорном ведомстве.

Нарушителю выдали предостережение с требованием соблюдать технический регламент, ветеринарное законодательство.