Под Волгоградом водитель без прав погиб в лобовом ДТП

В ДТП один человек погиб, двое были госпитализированы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ольховском районе Волгоградской области 4 сентября произошло лобовое столкновение автомобилей, в котором погиб водитель. Трагедия произошла в 17.00 на трассе «Фролово-Ольховка-Липовка». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, 43-летний мужчина без водительского удостоверения за рулем Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где произошло столкновения с «Ладой Гранта». Водитель иномарки скончался на месте аварии. 46-летние водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы.