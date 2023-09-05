Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:14

Под Волгоградом водитель без прав погиб в лобовом ДТП

Смертельная авария с водителем без прав произошла на трассе в Волгоградской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В ДТП один человек погиб, двое были госпитализированы

В ДТП один человек погиб, двое были госпитализированы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ольховском районе Волгоградской области 4 сентября произошло лобовое столкновение автомобилей, в котором погиб водитель. Трагедия произошла в 17.00 на трассе «Фролово-Ольховка-Липовка». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, 43-летний мужчина без водительского удостоверения за рулем Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где произошло столкновения с «Ладой Гранта». Водитель иномарки скончался на месте аварии. 46-летние водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы.