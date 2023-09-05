Под Волгоградом напавшему на участкового мужчине дали 2 годам тюрьмы

Суд вынес приговор. Фото: Игорь БУЛАТОВ

5 сентября Городищенской райсуд приговорил 35-летнего рецидивиста к двум года тюрьмы за нападение на полицейского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, преступление произошло в Городище в холле одного из отелей. Пьяный мужчина ругался на окружающих и вел себя агрессивно. Страж порядка пытался угомонить его.

- Фигурант уголовного дела дважды ударил полицейского кулаком по лицу. В результате указанных действий участковому были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, а также кровоподтёков лица, - уточнили в прокуратуре.

Осужденный признал свою вину и раскаялся. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.