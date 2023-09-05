В Волгоградской области пожарные спасли 20 гектаров леса от огня

Пожарным удалось остановить огонь, который мог перекинуться на лес Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В многострадальном городе Котово накануне, 4 сентября, пожарные потушили 40 гектаров огня, который вспыхнул неподалеку от леса и населенных пунктов. Благодаря слаженной работе спасателей, пожар удалось ликвидировать очень быстро. Об этом сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Огонь заметили в районе Пуниной балки, горела сухая растительность. На пульт диспетчера сигнал о крупном возгорании поступил в 14.43. Осложнила ситуацию и погода – дул сильный ветер.

Для спасения лесов, пожарные части № 43 задействовали 8 пожарных автоцистерн. Как сообщается в телеграм-канале единого оперативного портала Котово, для опашки применялись 3 трактора с плугами. Также для тушения пожара использовались 2 водовозок.

Только к 15.30 пожарным удалось ликвидировать горение. Причина возгорания уточняется.