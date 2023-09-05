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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 7:38

В Волгоградской области пожарные спасли 20 гектаров леса от огня

В городе Котово пожарные на протяжении часа тушили пожар
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пожарным удалось остановить огонь, который мог перекинуться на лес

Пожарным удалось остановить огонь, который мог перекинуться на лес

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В многострадальном городе Котово накануне, 4 сентября, пожарные потушили 40 гектаров огня, который вспыхнул неподалеку от леса и населенных пунктов. Благодаря слаженной работе спасателей, пожар удалось ликвидировать очень быстро. Об этом сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Огонь заметили в районе Пуниной балки, горела сухая растительность. На пульт диспетчера сигнал о крупном возгорании поступил в 14.43. Осложнила ситуацию и погода – дул сильный ветер.

Для спасения лесов, пожарные части № 43 задействовали 8 пожарных автоцистерн. Как сообщается в телеграм-канале единого оперативного портала Котово, для опашки применялись 3 трактора с плугами. Также для тушения пожара использовались 2 водовозок.

Только к 15.30 пожарным удалось ликвидировать горение. Причина возгорания уточняется.