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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:38

Школы Волгоградской области в дни выборов могут отправить на удаленку

В Волгоградской области школьников могут перевести на удаленку из-за выборов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгоградской области школьников могут перевести на удаленку из-за выборов

В Волгоградской области школьников могут перевести на удаленку из-за выборов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школы Волгоградской области могут отправить на дистанционное обучение в период предстоящих выборов, которые состоятся 8, 9 и 10 сентября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета образования, науки и молодежной политики, образовательные учреждения сами выберут формат мероприятий на эти дни.

- В дни голосования будут организованы «Дни здоровья», экскурсии или дистанционное обучение, - уточнили в профильном ведомстве по региону.

Отметим, что выборы будут проходить не во всех школах. В некоторых случаях администрация учебных заведений вместе с родителями и учениками в частном порядке обсудят формат и выберут наиболее оптимальный.