Пограничники за прошедшее лето не выпустили из Волгоградской области 90 человек

Пограничники обеспечили безопасность на границе Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты пограничной службы управления ФСБ России по Волгоградской области отчитались о своей работе за летний период 2023 года. За прошедшие летние месяцы пограничники пропустили через государственную границу России 55 000 человек и 9 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Вместе с тем, отказ в пропуске получили 90 граждан. Пограничники также напомнили, что лицам, пересекающим государственную границу России, следует с пониманием относиться к уточняющим вопросам на линии паспортного контроля документов.

Все принимаемые меры на пунктах пропуска направлены на обеспечение безопасности граждан, проживающих в России.