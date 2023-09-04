Жителям Волгограда и области при развитии акне советуют не тянуть с походом к врачу

Врачи проведут прием волгоградцев с акне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акне являются одними из самых частых причин посещения дерматовенеролога. Волгоградцам советуют не тянуть с посещением врачей при появлении пятен на коже. Ведь высыпания бывают болезненными. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, 7 сентября с 8.00 до 13.00 во всех филиалах Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера пациентам с акне можно записаться на прием к врачам-дерматовенерологам бесплатно.

Прием специалистов проводится по адресам в Волгограде: ул. Еременко, 70, ул.Обливская, 5 ул. Николая отрады, 36 ул. Арсеньева, 10, ул. Новосибирская, 71, пр. Ленина, 45. Также филиалы кожно-венерологического диспансера работают в Волжском на ул. Московской, 8, в Михайловке на ул. Пирогова, 82б и в Камышине в 6 микрорайоне, 13. Запись будет вестись по телефону (8442) 35-83-33.

- При проведении диагностики формы акне во внимание учитывается количество, тип и локация элементов, наличие постакне пятен, длительность воспалительного процесса, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области, где также добавили, что пациенты с акне также могут обратиться к дерматологам и в другие дни.