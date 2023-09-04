В Волгограде 2 района останутся без электричества 5 сентября

В двух районах Волгограда отключат электричество во вторник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоград во вторник ждут очередные плановые отключения электричества из-за ремонта электрооборудования. Работы пройдут в двух районах, жители которых останутся без света. Часть адресов будут без электроснабжения в течение восьми часов, другая – в течение всего лишь двух часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричество 5 сентября отключат в Дзержинском и Ворошиловском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Полины Осипенко, 52-84, 58а, 69, 81, ул. Узбекскую, 17-35, 28-96, 39-91, ул. Новосельскую, 17-65, 22, 30а, 58-62, ул. Аннинскую, 7-27, 8-34, ул. Продольную, 56, 58, 84-92, 91-99, ул. Иловлинскую, 5-11, 15-37, 16-88, ул. Хуторскую, 1-5, 2-8, ул. Сосновскую, 1-37, 2-36, ул. Степную, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайнюю, 2-16, 3а, 3-17, 16а, ул. Новорядскую, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108.

В Ворошиловском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Козловской, 15, с 9.00 до 11.00 без света останутся адреса: пер. Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8-26, 21а, 28, 30, 32а, 34-52, 40а, 42а, 50а, ул. Саранская, 53-89, 53а, 65а, 67а, 68, 69а, 70, 72а, 72б, 74-104, 81а, 82а, 83а, 89а, 94а-100а, 104а, 106а, ул. Череповецкая, 20, 20а, 26, 24а, 24/3, 24/7, 30, 34-46, 50, ул. Дербентская, 62, 71, ул. Чембарская, 14, 16/1-16/16/8, 16/11, 16/12, 23-57, 29а, 31а, 47а, 49б, 51б, 55б, 56, 56/5, 57а, 57д, 57/1, 59б, 61а, 61б, ул. Елецкая, 79, 81, 89, 91, 91а, 93а, 95-111, 101а, 105а, 543, 546, ул.Чембарская, 2-10, 19, ул. Чебоксарская, 2-4, 3-7, 5а.

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