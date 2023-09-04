В Волжском на месте вытрезвителя построят многоквартирный дом

Так сейчас выглядит здание, которое выставили на продажуФОТО: сайт Дом. Земля.РФ

В городе Волжском Волгоградской области выставили на продажу здание советской застройки, где когда-то располагался городской вытрезвитель. Лот о продаже выставил федеральный сайт «Дом. Земля.РФ», который специализируется на выкупе земельных участков для потенциальных застройщиков.

Здание, расположенное по адресу улица 19 Партсъезда, 69 было построено в 1955 году. Земельный участок небольшой – всего 0,2 гектара, а вот площадь самого здания весьма внушительная – более 955 квадратных метров. Находится он неподалеку от автовокзала Волжского и железнодорожной станции, также в радиусе менее километра находится городской парк культуры и отдыха «Гидростроитель».

Стоимость лота составляет 5 миллионов рублей. При благополучном исходе предполагаемой сделки бесхозный вытрезвитель снесут, а на его месте построят многоквартирный жилой дом.