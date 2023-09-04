5 сентября в Волгоградской области будут дожди и +30 градусов жары

Синоптики обещают жару и дожди в Волгоградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и обещали синоптики, осень 2023 года в Волгоградской области будет непривычно теплой. Во вторник, 5 сентября, по прогнозам регионального Гидрометцентра ожидается +30 градусов жары. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики, при этом в этот день вероятны дожди.

Осадки выпадут не во всех районах. Небольшие дожди пройдут утром и днем в отдельных частях области, а также в Волгограде. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Ночью по области будет +13...+18 тепла, а местами лишь +8 градусов, а днем в среднем +20...+25, в южных районах до +30º.

Напомним, что первая половина сентября порадует волгоградцев теплом, постепенное похолодание начнется во второй половине месяца.