Уголовные дела, загрязнение земли, отсутствие воды: зампрокурора Волгоградской области встретилась с жителями города коммунальных ЧП

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В городе Котово Волгоградской области 4 сентября заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова провела совещание и личный прием жителей из-за коммунальных аварий. Котовчане продолжают страдать из-за перебоев с водоснабжением. Их причинами являются полный износ коммунальных сетей, протяженность которых составляет более 190 километров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

30 января и 14 апреля 2023 года были заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт водопровода. Однако сроки работ срывались, что привело к расторжению договоров. 4 сентября планируется заключение контракта с новым подрядчиком. Страдают же люди, в домах которых течет либо грязная вода, либо она отсутствует вовсе.

На МУП «Котово-Водоканал» по инициативе прокуратуры завели административные дела из-за отсутствия воды и порыва канализации, что привело к загрязнению земли. Материалы находятся на рассмотрении. Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность» после ущерба природе.

- Первым заместителем прокурора области проведен личный прием жителей г. Котово. Обратившиеся граждане пожаловались на качество водоснабжения, бездействие органов местного самоуправления. Рассмотрение принятых от граждан обращений взято первым заместителем прокурора региона на личный контроль, - уточнили в надзорном ведомстве.

На совещании с участием чиновников и общественников обсуждались проблемы, которые привели Котово к коммунальным ЧП, были намечены пути их решения.

Напомним, на днях совещание в Котово из-за проблем с водоснабжением провел заместитель губернатора Олег Николаев. На сегодняшний день в городе меняют около километра изношенных труб на улицах Мира и 60 лет ВЛКСМ.