В Волгограде нашли пропавшего зеленоглазого мужчину

Фото: поисковый отряд Оберег.

4 сентября волонтеры отряда «Оберег» из Волгограда завершили поиски 34-летнего местного жителя Ильвира Биглова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в добровольцы, мужчину удалось найти целым и невредимым. Напомним, волгоградец бесследно исчез 30 августа. В тот день он не вернулся домой. родственники не могли дозвониться до мужчины, друзья также не знали, где он.

Волонтеры распространили ориентировку в социальных сетях с просьбой помочь в поисках пропавшего. Эта практика помогает привлечь как можно больше неравнодушных людей и увеличивает шансы отыскать человека как можно скорее.

К слову, любой желающий может стать поисковиком. Телефон для связи: 8-800-505-10-65.