Часть Волгограда останется без газа в течение недели

В Волгограде в течение трех дней отключат газ Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторым жителям Волгограда на нынешней неделе придется временно остаться без газа. Голубого топлива в частных домах и квартирах не будет из-за срочных плановых ремонтных работ на объектах газоснабжения и газораспределения. В трех районах Волгограда отключат газ с 5 по 7 сентября, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «Газпром межрегионгаз Волгоград».

5 сентября с 8.30 до 18.00 газоснабжения не будет в Центральном районе в доме №2 по улице Рокоссовского.

6 сентября с 8.00 до 18.00 без голубого топлива в Тракторозаводском районе останутся жители ул. Н. Отрады, 15, 17, 36,40, 44, ул. Грамши, 43-51, ул. Серова, 43, 45.

7 сентября с 8.00 до 21.00 газ отключат в Дзержинском районе в поселке Гумрак на ул. Жукова, 68, 77; ул. Ленина, 1д, 2а, 4, 6, 8а, 8б, 10а, 12-16, 16а, 16б, 16г, 20, 26-34, 38, 40а, 42, 44, 48, 52-56, 62, 68-78, 72а, 84, 86а, 88, 88б, 92-98, 98а, переулок Ленина, 9.

- Во избежание несчастных случаев, просим потребителей газа быть предельно внимательными, и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование, - отметили в ресурсоснабжающей компании.