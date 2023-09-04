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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:08

В Волгограде за 250 млн рублей продают яхту, на которой катался Медведев

В Волгограде две яхты готовы продать за 150 и 250 миллионов рублей
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На яхте Дмитрий Медведев катался, обсуждая вопросы оздоровления Волги

На яхте Дмитрий Медведев катался, обсуждая вопросы оздоровления Волги

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Огромную яхту, на которой Дмитрий Медведев катался по Волге во время своего рабочего визита в 2017 году, готовы продать за четверть миллиарда рублей. Такое объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений.

Яхта была построена в 2013 году по проекту голландского конструктора Брюса Робертса. Общий вес судна составляет 120 тонн, запас дизельного топлива - 9000 литров, пресной воды - 4000 литров, максимальная скорость — 16 узлов. На борту яхты одновременно может находиться 30 человек.

На сайте есть и бюджетный вариант водного транспорта – яхта «Валерия», которую можно приобрести всего за 150 миллионов рублей. Ее габариты куда скромнее – запас дизельного топлива всего лишь 6000 литров и вмещает только 12 пассажиров.