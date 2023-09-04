Пьяный волжанин устроил стрельбу из ружья с балкона

Полицейские задержали ночного стрелка Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители города Волжский Волгоградской области прошлой ночью услышали громкий звук выстрела. Жильцы многоэтажки сообщили в полицию. Сотрудники ППС приехали на место ЧП и оперативно задержали 58-летнего ранее судимого мужчину.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, неработающий волжанин, будучи нетрезвым, вышел на балкон и выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Мужчина не смог объяснить полицейским, зачем он это сделал.

МВД проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.