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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:56

Газ проведут в 20 населенных пунктов Волгоградской области в 2023 году

До 2027 года газоснабжение появится в 166 селах региона
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Газ придет в самые отдаленные районы области

Газ придет в самые отдаленные районы области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в поселке Западновка Городищенского района, куда совсем недавно провели газ. До конца 2023 года голубое топливо должно появиться в 20 населенных пунктах региона. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

- Сегодня хорошее событие — газ пришел в населенный пунктдля еще более 200 человек. В целом в 2023 году газ придет в 20 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч человек, — в 11 населенных пунктов, газ уже пришел. Экватор пройден, - отметил губернатор региона.

Андрей Бочаров отметил, что на сегодняшний день общий уровень газификации Волгоградской области превысил 91%, а к концу 2027 года этот показатель должен составить практически 100%.

С начала действия программы догазификации в регионе заключены более 12 тысяч договоров, сети доведены уже до границ почти 12 тысяч домовладений. До 2027 года новые условия для жизни и развития получат 166 сел региона, где проживает порядка 40 тыс. человек. И это еще не конец масштабной газификации - прием заявок продолжается.