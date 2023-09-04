Газ проведут в 20 населенных пунктов Волгоградской области в 2023 году

Газ придет в самые отдаленные районы области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в поселке Западновка Городищенского района, куда совсем недавно провели газ. До конца 2023 года голубое топливо должно появиться в 20 населенных пунктах региона. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

- Сегодня хорошее событие — газ пришел в населенный пунктдля еще более 200 человек. В целом в 2023 году газ придет в 20 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч человек, — в 11 населенных пунктов, газ уже пришел. Экватор пройден, - отметил губернатор региона.

Андрей Бочаров отметил, что на сегодняшний день общий уровень газификации Волгоградской области превысил 91%, а к концу 2027 года этот показатель должен составить практически 100%.

С начала действия программы догазификации в регионе заключены более 12 тысяч договоров, сети доведены уже до границ почти 12 тысяч домовладений. До 2027 года новые условия для жизни и развития получат 166 сел региона, где проживает порядка 40 тыс. человек. И это еще не конец масштабной газификации - прием заявок продолжается.