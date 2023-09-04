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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 8:41

Под Волгоградом машина врезалась в дерево, трое пострадавших

В Волгоградской области три человека пострадали в ДТП с «Ладой»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Машина врезалась в дерево.

Машина врезалась в дерево.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 3 сентября, три человека получили травмы в результате ДТП в садоводческом товариществе «Дружба» в Среднеахтубинском районе. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 16.18 часов на улице Судомойка у дома №2. Водитель «Лады» ехал по трассе из Волгограда в сторону Средней Ахтубы.

- Автомобилист не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - уточнили в пресс-службе полиции.

В итоге 38-летний водитель, а также пассажиры 30 и 43 лет получили различные травмы. Пострадавших увезли в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь.