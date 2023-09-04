Чиновницы мэрии Волжского раздали 153 путевки в детские лагеря своим знакомым

Уголовное дело было передано в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура в Волгоградской области передала в суд уголовное дело на двух чиновниц мэрии Волжского. Женщин будут судить за злоупотребление должностными полномочиями. Они незаконно раздавали льготные путевки в детские лагеря своим знакомым и коллегам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, утверждено обвинительное заключение на заместителя начальника управления образования администрации Волжского, а также на ее коллегу, которая исполняла обязанности во время декрета чиновницы. После проверки надзорного ведомства выяснилось, что замначальника управления образования мэрии с августа 2019 по ноябрь 2020 год оформила 66 льготных путевок по категории «Безнадзорные дети» на общую сумму 2 миллиона рублей на знакомых и сотрудников администрации Волжского.

Вторая чиновница с ноября 2020 по июль 2021 года безосновательно предоставила 87 льготных путевой на детский отдых на общую сумму 3 миллиона рублей. Женщины вину не признают. Уголовное дело было передано в Волжский городской суд.