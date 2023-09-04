Невероятно, но факт: волгоградцы стали меньше платить за коммуналку

Эксперты увидели уменьшение расходов волгоградцев на коммуналку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Эксперты зафиксировали снижение расходов волгоградцев на коммунальные услуги. Сами же жители Волгоградской области вряд ли ощутили, что из их кармана стало меньше уходить на коммуналку. Подсчитывались траты по итогам 2022 года. Как сообщает сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование «РИА», в среднем волгоградцы в прошлом году тратили 3852 рубля в месяц. Годом ранее расходы были на 1,2% больше.

По расчетам аналитиков, волгоградские семьи тратят 9,3% на оплату ЖКУ от своих среднемесячных доходов. По этому показателю Волгоградская область занимает в стране 28 место.

Самые большие расходы в России на коммуналку у жителей Москвы – 9925 рублей в месяц по итогам 2022 года. В Магаданской области траты на ЖКУ составили 9726 рублей, в Камчатском крае – 9448 рублей.