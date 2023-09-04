1211 волгоградцев заработали себе язву желудка из-за стресса

Неправильное питание и стресс могут стать причиной возникновения язвы Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Волгоградской области все чаще стали получать такой страшный диагноз как язва желудка. Ее врачи диагностировали у 1211 человек в прошлом году. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным врачей, подобный диагноз ставят в 49,4 случаях на 100 тысяч населения. 95% больных – взрослые жители региона. Чаще всего причинами заболевания язвой являются либо инфицированные бактерии в еде, либо нарушения режима и характера питания, либо стресс, наличие вредных привычек и наследственность.

Бить тревогу нужно при болях в животе, которые возникают через 3-4 часа после еды и стихают после приема пищи. Подобные боли могут «отдавать» в поясницу, под правую лопатку и в правый бок. При возникновении болей, специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

Чтобы избежать страшного диагноза, врачи рекомендуют правильно и регулярно питаться, отказаться от жирной, копченой и острой пищи, а также справляться со стрессом, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.