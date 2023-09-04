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НовостиПолитика4 сентября 2023 6:51

В Волгоградской области БТР погрузились под воду

На полигоне Прудбой проходят учения механиков-водителей боевых машин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный военный округ

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области стартовали учения механиков-водителей боевых машин мотострелкового соединения. Однако военные управляют техникой не на суше, а в воде. Отрабатывается вождение БМП-2, БМП-3 и БТР-82А на плаву на полигоне Прудбой, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

Тренировки проходят на специальном вододроме. Водители военной техники отрабатывают обход специальных препятствий, развороты и тренируют другие маневры. Прежде, чем сесть за руль боевых машин и отправиться в воду, военные изучили правила безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и аварийного выхода из техники.

Во время учений с мотострелками провели теоретические и практические занятия по вождению БМП и БТР на специальной трассе, в том числе ночью и в экстремальных ситуациях.