В Волгоградской области БТР погрузились под воду

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области стартовали учения механиков-водителей боевых машин мотострелкового соединения. Однако военные управляют техникой не на суше, а в воде. Отрабатывается вождение БМП-2, БМП-3 и БТР-82А на плаву на полигоне Прудбой, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

Тренировки проходят на специальном вододроме. Водители военной техники отрабатывают обход специальных препятствий, развороты и тренируют другие маневры. Прежде, чем сесть за руль боевых машин и отправиться в воду, военные изучили правила безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и аварийного выхода из техники.

Во время учений с мотострелками провели теоретические и практические занятия по вождению БМП и БТР на специальной трассе, в том числе ночью и в экстремальных ситуациях.