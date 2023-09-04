Алэн, Леон, Дали, Сальма: как волгоградцы называли своих детей в августе

Стали известны самые редкие и распространенные имена среди новорожденных в августе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области стало известно, как молодые мамы и папы назвали своих рожденных в августе детей. Некоторые родители давали привычные и распространенные имена малышам. Ну а кто-то решил назвать мальчиков и девочек очень необычно.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете юстиции Волгоградской области, при регистрации в августе самыми распространенными именами у девочек были Варвара, София, Ксения, Анна, Полина, Виктория, Ева, у мальчиков - Михаил, Артем, Александр, Максим, Матвей, Роман, Дмитрий.

Редкими именами у рожденных в августе стали Акоп, Алэн, Антип, Архип, Зорик, Лаврентий, Леон, Пантелеймон, Самуил, Сербиян, Ростислав, Трофим, Яков среди мальчиков, а также Аделия, Алесса, Алетея, Альсина, Афина, Богдана, Василиса, Венера, Виталия, Дали, Инци, Лея, Мариэтта, Мишель, Николь, Павла, Петро, Сальма, Устинья среди девочек.