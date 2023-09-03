В Волгограде 4 сентября пройдут массовые отключения света Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

В понедельник, 4 сентября, в шести районах Волгограда отключат электричество. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании «Россети Юг», света не будет в Дзержинском, Советском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Красноармейском, Ворошиловском.

В Дзержинском районе света не будет в домах на улице Маршала Жукова Полины Осипенко, Узбекской, Новосельской, Аннинской, Продольной, Хуторской, Иловлинской, Сосновской, Степной, Крайней, Новорядской.

В Красноармейском в списке отключений многоэтажки на Бутлерова, Мачтозаводсккой, Глубинной, Лениногорской, Перископской.

В Советском районе отключения ожидаются на улицах Джамбула, Джабаева, Полухина, Павленко, Зевина, Коганова, Фучика Юлиуса, Дворжака Антонина, Райниса Яниса, Генерала, Габышева, Пчелина, Ващенко, Савицкого. Также электричество отключат на Покровской, Тисовой, Виноградной, Венской, Мариинской, Иверской, Дунайской, Княгинской.

В Краснооктябрьском районе под отключение попали дома на Белинского, Чайковского, Лермонтова, Мичурина, Просторной. В Ворошиловском районе - на Козловской.

В Тракторозаводском районе света не будет в домах на улицах 62-й Армии, Прокофьева, Дежнева, Привокзальной, Богдана Хмельницкого, Дружбы Народов, Шаляпина, Сенявина, переулках Чугунолитейный, Чепурниковский, Монтажный.