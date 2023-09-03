Волгоградцев приглашают на гастрономические фестивали. Фото: пресс-служба АВО.

Жителей и гостей Волгоградской области приглашают на гастрономические фестивали осенью 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, такие мероприятия пройдут в дни рождения Волгограда и Урюпинска. Также 9 сентября бесплатные гастрофестивали организуют в Дубовке, а 23 сентября - в «Старой Сарепте».

- Для посетителей подготовят концертную программу, угощения, интерактивные площадки, конкурсы и викторины, ярмарки и многое другое. - уточнили в обладминистрации.

А 9 и 10 сентября грандиозные празднования в Волгограде охватят все районы - городу исполнится 434 года. Волгоградцев ждет более сотни мероприятий. В эти же дни Урюпинск отметит 405-летие.

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