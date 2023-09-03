Под Волгоградом в страшном ДТП с грузовиком один человек погиб, двое пострадали

На трассе в Волгоградской области столкнулись грузовик и иномарка, один погибший Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 3 сентября, на трассе в Камышинском районе столкнулись грузовик «Вольво» и «Форд Фокус», один человек погиб, еще двое пострадали. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это произошло в 12.20 часов на 472 километре магистрали «Сызрань - Саратов - Волгоград».

Фото: ГБУЗ "КССМП"

- В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель «Форда» доставлен в больницу, - уточнили в полиции региона.

Фото: ГБУЗ "КССМП"

Водитель грузовика, который опрокинулся на обочину, оказался заблокирован в кабине. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства жуткой аварии.