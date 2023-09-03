«Ротор» оказался сильнее «Спартака». Фото: СК Ротор.

«Ротор» порадовал своих болельщиков победой в день, когда горят костры рябин. В 8-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги в Костроме обыграл местный «Спартак». «Ротор» выиграл со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Даниил Арсеньтев в середине второго тайма.

В активе «Ротора» стало 10 очков. В следующем туре подопечные Сергея Попкова 9 сентября примет «Чайку» из Песчанокопского. Встреча на «Волгоград Арене» начнется в 18.00.