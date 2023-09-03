В Волгограде ищут 34-летнего зеленоглазого мужчину

Ильвир пропал 30 августа. Фото: поисковый отряд ОБЕРЕГ.

Волонтеры поискового отряда «Оберег» просят жителей Волгоградской области помочь с поисками 34-летнего Ильвира Биглова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, житель Волгограда пропал 30 августа. В тот день он не вернулся домой и родные решили обратиться к волонтерам, потому что самостоятельные поиски не дали результатов.

Поисковики распространяют ориентировку на пропавшего мужчину. У Ильвира худощавое телосложение при росте 175 сантиметров. у него зеленые глаза и светло-русые волосы. в чем был одет - неизвестно.

Волонтеры просят сообщить любую важную информацию о возможном местонахождении волгоградца по номерам: 112, 8-800-505-10-65.