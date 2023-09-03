Волгоградцы зарабатывают в среднем 46 980 рублей

Зарплаты волгоградцев выросли. Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

Росстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате россиян в первом полугодии 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе федерального ведомства, в этом году средняя начисленная номинальная зарплата волгоградцев по сравнению с прошлым выросла на 15,2% и составила 46 980 тысяч. В 2022-ом средняя зарплата достигала 44 240 рублей.

При этом на 5% выросли и ежемесячные доходы - до 29 тысяч рублей, а вот расходы на одного человека составили 27 тысяч.

Добавим, что в Южном федеральном округе средние зарплаты населения держатся примерно на одном уровне. В Ростовском области жители зарабатывают более 49 тысяч рублей, в Севастополе - 45 тысяч, в Калмыкии - 39 тысяч рублей.