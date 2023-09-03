Под Волгоградом в двух ДТП погиб один человек, пятеро пострадали

Пять человек пострадали в авариях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 2 сентября, в Волгоградской области перевернулись две иномарки. Один человек погиб, еще пятеро оказались в больнице. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, аварии произошли в Старополтавском и Дубовском районах практически в одно время.

В полночь 41-летний водитель «ВАЗа» съехал с проезжей части на 6 километре автодороги «Старая Полтавка – Новая Квасниковка».

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, 32-летний и 34-летний пассажиры госпитализированы, - уточнили в полиции региона.

В Дубовском районе 25-летняя девушка не справилась с управлением «Шевроле Авео». В итоге она, а также две ее пассажирки 18 и 20 лет получили травмы.