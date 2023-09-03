Под Волгоградом на трассе иномарка сбила инспектора ДПС

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 2 сентября, на трассе в Волгоградской области пострадал инспектор ДПС. Это произошло в Иловлинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 22.30 часов на 867 километре автодороги Р-22 «Каспий» 34-летний мужчина за рулем «КамАЗа» на полной скорости врезался в «Тойоту».

- Иномарка от удара совершила наезд на инспектора ДПС областного батальона дорожно-патрульной службы, который находился при исполнении служебных обязанностей и регулировал дорожное движение, - уточнили в полиции региона.

В итоге пострадал также водитель грузовика. Мужчин госпитализировали в медучреждение региона. по данному факту организована проверка. Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения.