В Волгоградской области до 23 сентября продлили запрет на посещение лесов. Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области из-за тридцатиградусной жары, которая пойдет на спад лишь к середине месяца, продлили ограничение на посещение лесов с 3 по 23 сентября 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, людям запрещается также въезжать в лесопосадки на машинах. Вместе с тем действует особый противопожарный режим.

Несмотря на то, что сотрудники облкомрироды, лесники, спасатели, стражи порядка и сотрудники других профильных ведомств регулярно следят за соблюдением правил, волгоградцы умудряются их нарушать. В этом сезоне оштрафовали 136 человек.

Добавим, что из-за сильной жары и ветра на территории области высокая вероятность возникновения природных пожаров. Поэтому крайне важно относиться к этому серьезно.