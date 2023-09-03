День города в Волгограде 8, 9 и 10 сентября: стала известна программа праздничных мероприятий

В Волгограде День города отметят с 8 по 10 сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День города в Волгограде в 2023 году пройдет 8, 9 и 10 сентября. стала известная программа праздничных мероприятий. Волгоградцев и гостей ждет много интересных событий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, на 434-летний «день рождения» города-героя подготовили концерты, спортивные состязания, выставки, мастер-классы, фестивали, интерактивные программы и, конечно же, фейерверк.

Фото: пресс-служба мэрии.

- Мероприятия начнутся с 8 сентября, на субботу 9 сентября запланировано наибольшее количество событий, а закончится праздник в воскресенье 10 сентября, - уточнили в мэрии.

Опубликована основная программа праздничных мероприятий на День города в Волгограде. Подробнее со списком событий по районам можно ознакомиться в афише (ссылка).